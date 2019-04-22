Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета 20:31
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
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Биография Владимира Зеленского
Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
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Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 15:13
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Volkswagen обвинили в незаконной выплате бонусов топ-менеджеру, связанному с «дизельгейтом»
Прокуратура Брауншвейга начала новое расследование в отношении Volkswagen в рамках дела о «дизельгейте», об этом сообщила в воскресенье, 21 марта, немецкая газета Bild am Sonntag.
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