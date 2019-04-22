Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета 20:31

Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Экономика США утратили статус мирового гаранта сохранности золота Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.

Спорт Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.

Общество Шопинг библиофила: сколько россияне тратят на покупку книг Аналитики Picodi провели исследование, сколько россияне тратят в год на покупку книг, какие жанры предпочитают приобрести.

Политика ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента Второй тур выборов президента Украины прошел в минувшее воскресенье. По данным ЦИК, явка составила 62,07%.

Общество Данные 120 тысячах банковских клиентов появились в интернете Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с законодательством.

Происшествия Защита Бутиной попросила исключить из дела экспертную оценку экс-агента ФБР Защита раскритиковала и опровергла приобщенные к делу материалы Андерсона, отметив, что подобным образом обвинение нарушило правовые нормы Адвокаты россиянки Марии Бутиной попросили суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника ФБР Роберта Андерсона, утверждающего, что она совершала действия "от лица российских властей", передает ТАСС.

Происшествия Около международного аэропорта Шри-Ланки обезвредили бомбу ВВС Шри-Ланки обезвредили самодельное взрывное устройство около главного международного аэропорта страны Бандаранаике.

Кино Создатели «Великолепного века» снимут совместный с Россией фильм Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.

Хоккей Никита Седов пропустит остаток ЧМ из-за перелома руки Защитник юниорской сборной России по хоккею Никита Седов пропустил матч проходящего в Швеции чемпионата мира для игроков до 18 лет с командой США из-за перелома руки, турнир для игрока закончен, сообщил главный тренер российской сборной Владимир Филатов.

Наука Ученые разработали приложение для контроля питания, которое не даст сорваться при диете Американские ученые презентовали новое приложение OnTrack, которое на основе анализа информации о ежедневных привычках человека предсказывает, когда он может сорваться во время диеты.

Гаджеты Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Политика Зеленский дал первые обещания по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

Шоу-бизнес Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой» После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Биография Владимира Зеленского Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).

Экономика Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве Бывшего гендиректора холдинга "Регион ювелир" обвиняют в мошенничестве Расследованием обстоятельств хищения банковских кредитов руководством ювелирного холдинга Следственный комитет России (СКР) занимался с 23 августа 2017 года.

Экономика Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Общество Volkswagen обвинили в незаконной выплате бонусов топ-менеджеру, связанному с «дизельгейтом» Прокуратура Брауншвейга начала новое расследование в отношении Volkswagen в рамках дела о «дизельгейте», об этом сообщила в воскресенье, 21 марта, немецкая газета Bild am Sonntag.

Армия и оружие Побывавшие в Сирии моряки подали в суд из-за невыплаты суточных Члены экипажей трех кораблей Черноморского флота РФ подали судебные иски на командование, требуя выплатить им суточные (командировочные) за участие в военных действиях на территории Сирии.