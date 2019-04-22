Политика

Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета 20:31

Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

Российская газета20:31

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ПолитРоссия04:59
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Создатели знаменитого турецкого сериала «Великолепный век» планируют создание совместной исторической картины вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.
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