Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета 20:31
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
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Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.
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Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
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Происшествия
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремела серия взрывов
На Шри-Ланке во время празднования Пасхи прогремели взрывы в церквях и отелях, сообщает Reuters.
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Какие продукты подешевеют после Пасхи
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Эксперты рассказали о причинах уменьшения массы Солнца
Обновлено 19 апреля в 19:47
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Стефания Маликова стала торговать фруктами
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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Политика
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Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
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«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
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Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Авто
Создан гибрид Запорожца и Porsche
Известный белорусский умелец-кастомайзер создал реплику «Запорожца» ЗАЗ-968 на базе спортивного родстера Porsche Boxster S. Необычный «гибрид» в кузове советской легенды сразу покорил всех яркой внешностью и превосходными ездовыми качествами.
Обновлено в 02:54
Общество
В России увеличат количество мест для заправки электромобилей
По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Напомним, что массовую популярность Зеленский набрал, сыграв в сериале «Слуга народа» роль Василия Голобородько – простого учителя, который внезапно стал президентом.
Обновлено в 19:10
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05