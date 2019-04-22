Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета вчера в 20:31

Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

Политика Бабченко: Украина, ты одурела Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.

Политика Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Общество Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".

Автоспорт Шарль Леклер: «Никогда не думал о звездном статусе» Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер ответил на вопрос, задумывается ли он о том, что становится звездой "Формулы-1".

Происшествия Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.

Политика Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.

Религия У православных началась Страстная неделя С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.

Музыка Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».

Политика Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.

Происшествия В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.

Политика По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский По данным ЦИК Украины избиратели проявляли относительно высокую активность на голосовании во втором туре президентских выборов.

Экономика Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.

Общество Стало известно, как будут отдыхать россияне на майские праздники Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.

Здоровье Продолжается сбор средств на капельницу для больной раком сахалинки Продолжается сбор средств на капельницу для больной раком кожи сахалинки.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".