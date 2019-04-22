Политика

Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета вчера в 20:31

Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти

РБКвчера в 22:18

Токио намерен провести переговоры с Вашингтоном в связи с антииранскими санкциями

ТАССвчера в 23:15

США объявят о прекращении исключений из санкций на покупку иранской нефти - СМИ

ПРАЙМвчера в 19:13

Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

Российская газетавчера в 20:31

Соединенные штаты со 2 мая перестанут выводить другие страны из-под иранских «нефтяных» санкций

Эхо Москвывчера в 20:02

Госдеп окончательно запретит покупать иранскую нефть

Известиявчера в 20:57

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

Газета.Ruвчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено вчера в 11:28
Автоспорт

Шарль Леклер: «Никогда не думал о звездном статусе»

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер ответил на вопрос, задумывается ли он о том, что становится звездой "Формулы-1".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»

Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Футбол

«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «Атлетик»

Обновлено вчера в 12:44
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Религия

У православных началась Страстная неделя

С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Полиция оштрафовала Зеленского за нарушение на избирательном участке

Обновлено вчера в 08:03
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 11:27
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши

В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский

По данным ЦИК Украины избиратели проявляли относительно высокую активность на голосовании во втором туре президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»

Обновлено вчера в 17:44
Общество

Стало известно, как будут отдыхать россияне на майские праздники

Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье

Продолжается сбор средств на капельницу для больной раком сахалинки

Продолжается сбор средств на капельницу для больной раком кожи сахалинки.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное