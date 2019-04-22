Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефтьРоссийская газета вчера в 20:31
Напомним, в ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение полгода вывести восемь государств из-под "нефтяных" санкций против Тегерана, чтобы не допустить роста цен на "черное золото". Три страны (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
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Политика
Бабченко: Украина, ты одурела
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено вчера в 11:28
Автоспорт
Шарль Леклер: «Никогда не думал о звездном статусе»
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер ответил на вопрос, задумывается ли он о том, что становится звездой "Формулы-1".
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»
Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
Обновлено вчера в 17:45
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Футбол
«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «Атлетик»
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Религия
У православных началась Страстная неделя
С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Полиция оштрафовала Зеленского за нарушение на избирательном участке
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В Кузбассе женщина впала в кому из-за суши
В Белове женщина впала в кому после того, как поела суши в местном кафе. Пострадавшую госпитализировали в столицу региона.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
По данным экзитпола на выборах президента Украины побеждает Зеленский
По данным ЦИК Украины избиратели проявляли относительно высокую активность на голосовании во втором туре президентских выборов.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Стало известно, как будут отдыхать россияне на майские праздники
Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
Обновлено вчера в 19:05
Здоровье
Продолжается сбор средств на капельницу для больной раком сахалинки
Продолжается сбор средств на капельницу для больной раком кожи сахалинки.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33