Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в ИранеИзвестия 17:50

В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники в Организации Объединенных Наций.

Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране

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