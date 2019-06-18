Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в ИранеИзвестия 17:50
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники в Организации Объединенных Наций.
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Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
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