Политика
Вашингтон ввел санкции против российско-венесуэльского банкаРИА Новости 11:08
О введении санкций в отношении PDVSA США объявили еще 28 января. Активы и интересы компании на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокированы, сделки с ними запрещены. Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что санкции против банка были ожидаемы.
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Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательТелеканал 360° 11:19
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Футбол
Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»
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Происшествия
Спецназ ФСБ снова пошел на штурм отдела МВД
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Обновлено в 12:10
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Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срок
Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
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Космос
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«Реализация государственно-частного партнерства по развитию пилотируемой системы посадки на Луну наряду с другими космическими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности, что приведет к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится материалах на сайте НАСА.
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Футбол
ФК «Оренбург» на выезде сыграет с «Краснодаром»
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Обновлено в 07:34
Политика
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Здоровье
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Происшествия
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Происшествия
В Эквадоре разбился самолет с кокаином
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Происшествия
Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии
Обновлено в 04:35
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Австрии
МИД Австрии вызвал украинского посла Александра Щербу из-за решения Киева не впускать в страну австрийского журналиста ORF Кристиана Вершютца, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Обновлено в 13:02
Культура
Псковский митрополит Тихон Шевкунов пишет пьесу про Крым
Митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов во время «XXI Корнилиевских православных образовательных чтений» в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рассказал, что почти дописал пьесу про историю Крыма, которую летом должны поставить в Херсонесе, сообщает корреспондент «МК в Пскове».
Обновлено в 04:43
Происшествия
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В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Василий Лановой госпитализирован из-за скачков давления
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Кино
Бойкот кинотеатров стал причиной низких сборов мультфильма «Гурвинек»
За три выходных дня (с 8 по 10 марта 2019 года) доходы мультфильма в прокате составили 14 млн рублей.
Обновлено в 04:10
Футбол
Зенитовец Нету летом уйдет в «Спортинг»
Защитник санкт-петербургского "Зенита" Луиш Нету станет игроком лиссабонского "Спортинга".
Обновлено в 14:17
Происшествия
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Политика
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Украинский журналист Владимир Скачко не явился на допрос в СБ Украины, так как был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщил в понедельник его адвокат Александр Телешецкий.
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Политика
Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире
Обновлено в 11:58
Политика
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
«Украина сыграла ведущую роль», — написал предприниматель.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 17:28
Общество
Минобрнауки: каждый третий выпускник ВУЗа не может найти работу
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков заявил, что по статистике примерно треть выпускников вузов не могут найти работу после получния диплома "В среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников", - заявил глава ведомства в эфире "России 24".
Обновлено в 13:29
Политика
Эстония может заявить права на российские земли
Ранее заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна либо отдать город Эстонии, либо заплатить использование этой территории.
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