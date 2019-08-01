с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников. Ограничительные меры будут введены в связи с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери.

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Происшествия Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.

Политика Медведев прилетел на остров Итуруп Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.

Авто Дом на колесах с гаражом оценили в 100 миллионов рублей Компания Volkner, специализирующаяся на производстве люксовых домов на колесах представила две новые модели Perfection Relax и Performance S. Первый кемпер оценили в 850 тысяч евро (60 млн рублей).

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Армия и оружие Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.

Экономика Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России Акционеры UC Rusal утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде.

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Политика Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.

Политика Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Порошенко попросил помощь у США помочь из-за уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Хоккей «Сент-Луис» подписал контракт новичка с Никитой Александровым Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал контракт с российским нападающим Никитой Александровым, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли.

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Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Футбол Малком прилетел в Санкт-Петербург Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.

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Гаджеты Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.

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Футбол Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу» Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.

Космос Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.