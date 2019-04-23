Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу ОвечкинаГазета.Ru вчера в 22:00
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт". Встреча закончилась со счетом 5:2. Вторую шайбу в составе гостей записал на свой счет Александр Овечкин.
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