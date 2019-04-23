Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛИзвестия вчера в 23:53
В концовке встречи Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала он ударил по рукам соперника, а затем получил еще 10 минут за саркастические аплодисменты судьям.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено вчера в 10:29
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с аллергией на пыльцу
Специалисты из Роспотребнадзора озвучили несколько советов для россиян относительного того, как следует вести себя в случае сезонной аллергии на пыльцу.
Обновлено в 02:55
Общество
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Авто
Китайский электромобиль бросил вызов Volkswagen
Небольшой китайский стартап заявил, что не боится конкуренции с мультибрендовым гигантом Volkswagen Group, который является не только крупнейшим автопроизводителем в Европе, но и производителем № 1 на главном в мире авторынке - в Китае.
Обновлено в 06:39
Общество
В России добыли гигантский алмаз
Обновлено в 07:17
Общество
Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
Общество
Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Названы шесть способов снизить давление без лекарств
Люди, страдающие от периодического повышения давления - "мягкой" гипертонии, - могут его нормализовать несколькими простыми способами.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Происшествия
ФСБ провела обыски у «Свидетелей Иеговы» сразу в нескольких городах
ФСБ пришла c обысками к «Свидетелям Иеговы» сразу в нескольких городах России.
Обновлено в 03:47
Политика
Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
Обновлено в 07:04
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В России передали в суд первое дело по антидопинговой статье
Первое возбужденное в России уголовное дело по антидопинговой статье передано в суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 06:03
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 05:45
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Наука
Сибирские ученые приучают пшеницу к жаре
Для исследования взяли распространенный в Сибири сорт "новосибирская-29".
Обновлено в 04:29
Культура
Ставрополье станет флагманом по выработке «зелёной» энергии
Во вторник, 23 апреля, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал пресс-конференцию, посвящённую проведению международной «Студенческой весны» стран БРИКС и ШОС.
Обновлено в 05:33
Политика
Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Финансы
Евро слабо дешевеет к доллару, иена дорожает
В паре с японской нацвалютой евро подешевел на то же время до 125,86 иены по сравнению со 126,01 иены по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 02:34
Кино
Российские кинотеатры попросили перенести премьеру «Мстителей»
Сети российских кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Синема парк» и «Формула кино» обратились в Министерство культуры с просьбой перенести премьеру последней части «Мстителей» на 25 апреля.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48