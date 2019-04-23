Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛИзвестия вчера в 23:53

Каролина
Вашингтон
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Вашингтон
Каролина
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В концовке встречи Овечкин заработал удаление до конца игры. Сначала он ударил по рукам соперника, а затем получил еще 10 минут за саркастические аплодисменты судьям.
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