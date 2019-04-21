Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серииREGNUM 00:04

Вашингтон
Каролина
6 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Каролина
Вашингтон
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Голкипер «Вашингтона» Брейден Холтби оформил в матче шут-аут, отразив 30 из 30 шайб, брошенных по его воротам. Отметим, по итогам этой победы «Вашингтон» повёл в серии первого раунда плей-офф со счетом 3−2. Следующая игра состоится 23 апреля на домашнем льду «Каролины» в Роли.
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