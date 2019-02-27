Хоккей
«Оттава» уступила «Вашингтону» с разгромным счетомПятый канал 02:52
Вашингтон—
Оттава
7 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отличились россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Действующие обладатели Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Оттава Сенаторс» со счетом 7:2 в домашнем матче 27 февраля.
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