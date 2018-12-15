Хоккей
Каролина—
Вашингтон
5 – 6
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Встреча прошла в Роли и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов - 6:5. В составе "Кэпиталз" хет-триком отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для отечественного хоккеиста этот хет-трик стал вторым подряд в НХЛ.
Газета.Ruвчера в 22:40
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