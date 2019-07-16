Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД

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