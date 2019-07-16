Политика
Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМДМосковский Комсомолец вчера в 20:15
Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии
Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем
Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Десятый самолет с компонентами С-400 приземлился в Турции
Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:12
Политика
Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Транспорт
«РусЛайн» открывает регулярный рейс из Краснодара в Бейрут
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время полеты между Краснодаром и Бейрутом не осуществляются.
Обновлено в 03:00
Общество
В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо
Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота
Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Политика
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
На российском пляже найдены тела семерых человек
Обновлено в 01:32
Общество
Более 110 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
Ещё одна тысяча граждан имеют долги за нанесение ущерба или морального вреда — 2,5 млрд рублей. Они также не могут отправиться за границу.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
«Красиво, но узнать сложно»: Пелагея стала другим человеком
Фанаты не могут понять, что именно изменилось в певице, но, по их мнению, она стала выглядеть, как другой человек.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.
Обновлено вчера в 19:00