Политика

Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМДМосковский Комсомолец вчера в 20:15

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Источники в Белом доме сообщили, что администрация президента США не рассчитывает на какой-то "прорыв" в переговорах с Россией, касающихся пролонгации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич

РИА Новости03:07

Вашингтон не рассчитывает на «прорыв» в переговорах по ДРСМД

Московский Комсомолецвчера в 20:15

СМИ: США не ожидают «прорыва» относительно ДРСМД в Женеве

RT на русскомвчера в 19:48
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
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Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
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Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
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Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.
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Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

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Армия и оружие

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Ранее ведомство сообщило, что Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции.
Обновлено в 01:24
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

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Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

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Оборонное ведомство Турции сообщило, что во вторник, 16 июля, прибыл десятый самолет, на борту которого находятся компоненты российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:12
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Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Общество

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Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Транспорт

«РусЛайн» открывает регулярный рейс из Краснодара в Бейрут

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время полеты между Краснодаром и Бейрутом не осуществляются.
Обновлено в 03:00
Общество

В Прикамье выпал град размером с куриное яйцо

Накануне, 15 июля, в Прикамье выпал град размером с куриное яйцо.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

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Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика

«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля

Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Наука

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота

Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Общество

Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Политика

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Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
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Происшествия

На российском пляже найдены тела семерых человек

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Более 110 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

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