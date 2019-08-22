Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8REGNUM 17:30
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters. Отмечается, что Москва пока не просила вернуть её в G8, поэтому нужно, чтобы это произошло.
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Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Космос
Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения
Китайские инженеры собрали первый летный образец перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля, который будет использоваться для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.
Обновлено в 07:08
Общество
ФБК утверждает, что обнаружил у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
В декларации за прошлый год сказано, что главе департамента региональной безопасности Москвы принадлежит квартира площадью 88 кв. метров.
Обновлено в 10:03
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Футбол
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения, назвав настоящим героем ЧМ-2018
ФИФА опубликовал видеоролик, в котором показал три гола, которые Дзюба забил в составе сборной России на прошедшем чемпионате мира, назвав форварда настоящим героем в составе своей национальной команды.
Обновлено в 03:44
Общество
Часть российских младшеклассников начнёт изучать психологию
Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил, что ученики части российских школ в наступающем учебном году примут участие в пилотном проекте, который предполагает изучение психологии в учебном заведении.
Обновлено в 08:00
Авто
Новый Geely GE получил 1,8-литровый мотор
Geely GE, собранный на «БелДжи» с мотором объемом 1,8 литра, оказался не плодом фантазии белорусских инженеров и не попыткой эксперимента с силовыми установками.
Обновлено в 07:32
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Авто
Батарейный Opel Corsa-e послужил основой для ралли-кара
Opel вместе с немецким автоклубом ADAC организует первый чемпионат по ралли для электромобилей — ADAC Opel e-Rally Cup.
Обновлено в 12:00
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррель
Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД
«На 91 км внутренней стороны МКАД в результате опрокидывания фуры затруднено движение транспорта», — сообщил собеседник агентства.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Многодетная мать Ким Кардашьян впервые показала сразу всех своих детей
Телезвезда Ким Кардашьян впервые опубликовала фотографию со четырьмя своими детьми в инстаграме. Кадр сделан во время отдыха на Багамах.
Обновлено в 17:17
Футбол
Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных».
Обновлено в 14:14
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ
В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).
Обновлено в 09:15
Политика
Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра
На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке газовых месторождений на шельфе у берегов Кипра, передает агентство Agence France-Presse.
Обновлено в 18:19