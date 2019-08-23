Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.

Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8

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