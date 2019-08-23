Политика
Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8iReactor вчера в 18:41
Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.
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Энергетика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская планирует застраховать свои ноги
Яна Рудковская заявила, что планирует застраховать свои ноги, раз их так активно обсуждают в социальных сетях и в прессе.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено 21 августа в 20:14
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд
Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород
Обновлено вчера в 03:56
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России
После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено вчера в 12:55
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено 21 августа в 05:41
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Культура
Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии
Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено 21 августа в 10:22
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия
В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров
В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 09:49
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08