Политика

Вашингтон назвал условие для возвращения России в G8iReactor вчера в 18:41

Представитель Белого дома заявил, что возвращение России в G8 можно будет обсудить в том случае, если Москва сама заявит о своей заинтересованности в этом.
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Белый дом назвал условие возрождения формата G8

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В Белом доме назвали ключевой фактор для возвращения России в G8

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В США допустили вероятность обсуждения участия России членами G7

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Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара

Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
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Яна Рудковская планирует застраховать свои ноги

Яна Рудковская заявила, что планирует застраховать свои ноги, раз их так активно обсуждают в социальных сетях и в прессе.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
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Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено вчера в 09:21
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Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

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Политика

Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России

После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Вертолет МЧС вылетел на поиски троих рыбаков, пропавших на Камчатке

Обновлено в 00:29
Политика

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу

Обновлено вчера в 13:01
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12
Происшествия

На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Игры

Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка

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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено 21 августа в 05:41
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Культура

Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии

Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Наука

Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено 21 августа в 10:22
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 09:49
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
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