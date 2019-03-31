«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбыВести.Ru 22:05

После двух периодов гости выигрывали 4:1. У "Кэпиталз" по голевой передаче сделали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а у "Тампы" очко за результативный пас набрал Михаил Сергачев. В третьем периоде сумели отличиться лидеры атак. Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне.

Футбол «Реал» предложил 145 млн евро за Погба Как сообщает источник, мадридский клуб готов заплатить за форварда 45 млн евро.В услугах Погба заинтересован лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео В сети появилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент смертельной аварии на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.

Происшествия В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Здоровье Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем На конференции JCS 2019 в Японии кардиологи объяснили, почему ночью люди просыпаются из-за необходимости сходить в туалет, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.

Политика Саудовские хакеры взломали телефон главы Amazon Безоса Частный консультант Гэвин де Бекер провел расследование и выяснил, что СМС и фотографии Безоса с любовницей попали в распоряжение таблоида National Enquirer после того, как телефон был взломан саудовскими хакерами.

Кино Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника» В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Космос Ракета «Союз» задержится на стартовом комплексе ещё на день Источник издания рассказал, что стандартный план подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом» предусматривает два так называемых стартовых дня: первый — в день вывоза, второй — в день запуска.

Армия и оружие Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.

Шоу-бизнес Лолита: «Я успела попросить прощения у бывшего мужа» Роман Лолиты со Спиваковским начался в 90-е. Он помог ей пережить тяжелый развод с Александром Цекало.

Происшествия Во Владивостоке мужчины в костюмах бургера и моркови устроили драку Во Владивостоке драка между промоутерами в костюмах бургера и морковки попала на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу "Экипажи ДПС" в социальной сети Инстаграм.

Шоу-бизнес Певица Анастасия в восьмой раз вышла замуж 45-летний Юлиан покорил 53-летнюю Анастасию тем, что окружил ее заботой и вниманием.

Космос Прикрылись Нибиру: КНР скрывала Голубую дыру в Южно-Китайском море из-за секретного производства НЛО После исследований китайские ученые заявили, что гидроакустические приборы, подводные камеры и роботы, оснащенные специальными датчиками, определили, что ширина «Голубой дыры» 130 метров, но на двухсотметровой глубине колодец сужается.

Политика Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.

Гаджеты Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus могут оказаться разными смартфонами Якобы под названием Nokia X71 смартфон выйдет на рынке Тайваня, а в остальных регионах мира он будет продаваться как Nokia 8.1 Plus.

Политика Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".

Политика Украина переходит на летнее время Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).

Происшествия Вертолёт Ми-2 вынужденно сел в Татарстане Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС, вертолёт Ми-2, следовавший из села Студенцы в посёлок Песчаные Ковали, который облетал нефтепровод Холмогоры — Клин, совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта Старое Шигалеево Пестречинского района.