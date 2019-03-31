Хоккей

Овечкин восьмой раз в карьере забил 50 шайб за сезонРБК 00:13

Оформив дубль в матче с «Тампой», Александр Овечкин восьмой раз за свою карьеру забил 50 и более шайб за сезон. Ранее за всю историю НХЛ такого добивались лишь два хоккеиста — форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и легендарный Уэйн Гретцки. Причем оба делали это девять раз за карьеру.
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