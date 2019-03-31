Хоккей
«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбыВести.Ru вчера в 22:05
Тампа-Бэй—
Вашингтон
3 – 6
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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После двух периодов гости выигрывали 4:1. У "Кэпиталз" по голевой передаче сделали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, а у "Тампы" очко за результативный пас набрал Михаил Сергачев. В третьем периоде сумели отличиться лидеры атак. Александр Овечкин забросил две шайбы – 50 и 51 в сезоне.
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