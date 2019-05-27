«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с КузнецовымРИА Новости 00:20

В понедельник в твиттере было опубликовано видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета.

с чего всё началось

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