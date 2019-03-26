«Вашингтон» и Овечкин встретились с ТрампомКоммерсантъ 17:19

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп. Он поздравил хоккеистов и похвалил их за то, что они «победители», передает Reuters.

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