Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с ТрампомКоммерсантъ 17:19
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп. Он поздравил хоккеистов и похвалил их за то, что они «победители», передает Reuters.
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Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
Обновлено в 15:46
Авто
Гибридное кросс-купе Lynk & Co 05 снова замечено на тестах
Появились новые фотографии купеобразного кроссовера Lynk & Co 05.
Обновлено в 04:40
Авто
Buick LaCrosse выходит на китайский рынок
Американский бренд Buick, входящий в состав концерна GM, сокращает присутствие на домашнем рынке.
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
Обновлено в 07:25
Политика
Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Игры
DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam
RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва бытового газа в Краснодарском крае
Судя по фото и видео с места событий, от дома ничего не осталось.
Обновлено в 08:37
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Здоровье
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения у россиян
В Госдуме рассказали о причинах весеннего обострения, возникающего у 30% людей с психическими заболеваниями.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Венесуэла отказалась связывать российских военных и угрозы от США
Прибытие группы российских военнослужащих в Венесуэлу не имеет отношения к угрозам США о возможном военном вторжении.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В городском морге Югорска в ХМАО проводится проверка: там обнаружен склад коробок с детским питанием.
Обновлено в 13:08
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом
Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Политика
Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии
Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Авто
Lamborghini задумалась о возрождении своей самой утилитарной модели
Руководство компании Lamborghini задумалось о расширении линейки внедорожников и выпуске преемника легендарного LM002.
Обновлено в 05:40
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Экономика
Минфин предложил повысить цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 17:06
Футбол
Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)
На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Авто
Пикап Ford Ranger получил очень интересную опцию
Автопроизводитель говорит, что более двух третей всех покупателей Ranger выбирают либо пакет Sport Appearance, либо Chrome Appearance Package, так что шансы, что новая опция станет очень популярной, весьма высоки.
Обновлено в 06:26