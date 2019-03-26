Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с ТрампомКоммерсантъ 17:19
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп. Он поздравил хоккеистов и похвалил их за то, что они «победители», передает Reuters.
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Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено в 17:22
Политика
США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью
Палата представителей Конгресса США проголосовала в поддержку законопроекта, который запрещает продажу силам безопасности Венесуэлы средств для борьбы с преступностью.
Обновлено в 17:59
Политика
Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 03:14
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Политика
Депутат рассказал, зачем генсек НАТО прибыл в Грузию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Он планирует провести переговоры с властями страны.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено в 19:33
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Технологии
В России появится специальный сотовый оператор для военных
Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Космос
Репетицию высадки на Луну NASA проводит в Москве
Прошла отбор в проект Mars One.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Гаджеты
ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц
Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.
Обновлено в 12:41
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Происшествия
На военной базе США в Японии прогремел взрыв
В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
Обновлено вчера в 21:56
Игры
Apple презентовала собственный игровой сервис Arcade
Компания Apple представила общественности во время ежегодной встречи собственный игровой сервис под названием Arcade.
Обновлено в 17:45
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52