«Вашингтон» и Овечкин встретились с ТрампомКоммерсантъ 17:19

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп. Он поздравил хоккеистов и похвалил их за то, что они «победители», передает Reuters.

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Политика ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.

Политика Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.

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Армия и оружие В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский» В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

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Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

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Политика Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

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