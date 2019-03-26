Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с ТрампомКоммерсантъ 17:19

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп. Он поздравил хоккеистов и похвалил их за то, что они «победители», передает Reuters.
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Дональд Трамп: «Посмотрите на руки Овечкина! У меня не осталось выбора, только как стать его фанатом»

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Трамп принял в Белом доме действующих чемпионов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»

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«Замечательный день». «Вашингтон» опубликовал фото из Белого дома

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» посетили Белый дом

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Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

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ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
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США успешно испытали две противоракеты

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Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
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США решили усложнить Венесуэле борьбу с преступностью

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Политика

Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие

В Петербурге спустят на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге 28 марта спустят на воду первую подводную лодку проекта 636.3 для Тихоокеанского флота – «Петропавловск-Камчатский».
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Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Спорт

Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Культура

Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Политика

Депутат рассказал, зачем генсек НАТО прибыл в Грузию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Он планирует провести переговоры с властями страны.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Обновлено в 05:52
Наука

В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Обновлено в 19:33
Происшествия

Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

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Политика

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»

Российская певица Ирина Дубцова опровергла появившиеся слухи о том, что станет ведущей телевизионного реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Технологии

В России появится специальный сотовый оператор для военных

Новый оператор сотовой связи появится в России.
Обновлено в 09:17
Общество

Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья

Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Гаджеты

Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать

С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
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Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
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Космос

Репетицию высадки на Луну NASA проводит в Москве

Прошла отбор в проект Mars One.
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Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
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ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц

Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.
Обновлено в 12:41
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Происшествия

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
Обновлено вчера в 21:56
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Apple презентовала собственный игровой сервис Arcade

Компания Apple представила общественности во время ежегодной встречи собственный игровой сервис под названием Arcade.
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Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

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Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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