«Вашингтон» и Овечкин встретились с ТрампомКоммерсантъ 17:19

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп. Он поздравил хоккеистов и похвалил их за то, что они «победители», передает Reuters.

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

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