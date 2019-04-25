Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок СтэнлиРоссийская газета 01:35
Вашингтон—
Каролина
3 – 4
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
"Вашингтон Кэпиталз" сложили полномочия обладателей Кубка Стэнли. Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4. В этой встрече за "столичных" шайбой отметился Евгений Кузнецов, а Овечкин записал на свой счет результативную передачу.
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