Футбол

Ващук: надеюсь, Украина победит в матче с СербиейMetaratings 06 июня в 15:48

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Будет весьма интересный матч Девятикратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо", обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук в интервью для Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии.
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