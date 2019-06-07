Футбол
Ващук: надеюсь, Украина победит в матче с СербиейMetaratings 06 июня в 15:48
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
|22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
|26′
Виктор Цыганков
|28′
|32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
|46′
|53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
|59′
|60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
|67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
|72′
|72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
|75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
|76′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
15
Цыганков
2 ×
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Шепелев
20
Коваленко
9
Кравец
1
Дмитрович
4
Миленкович
5
Спаич
11
Коларов
14
Гачинович
16
Фейса
10
Тадич
6
Максимович
17
Костич
21
Лазович
9
Митрович
Сербия
Расстановка 3‑5‑2
Будет весьма интересный матч Девятикратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо", обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук в интервью для Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии.
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