Футбол

Ващук: надеюсь, Украина победит в матче с СербиейMetaratings 06 июня в 15:48

Украина — Сербия
5 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Арена Львов»
22′
Никола Миленкович
Виктор Цыганков
26′
Виктор Цыганков
28′
32′
Урош Спаич
Евгений Коноплянка
46′
53′
Александр Прийович
Александар Митрович
Роман Яремчук
59′
60′
Адем Ляйич
Любомир Фейса
Роман Яремчук
Артем Кравец
67′
Тарас Степаненко
Владимир Шепелев
72′
72′
Лука Йович
Дарко Лазович
Евгений Коноплянка
75′
Евгений Коноплянка
Виктор Коваленко
76′
Будет весьма интересный матч Девятикратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо", обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук в интервью для Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Букмекеры: Украина — фаворит в матче с Сербией

Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:09

Футбол. Украина — Сербия. Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция

Sport24.ruвчера в 14:59

Украина — Сербия: прогноз Юрия Розанова на матч квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 12:30

Футбол, Евро-2020, квалификация, Украина - Сербия, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 13:59

Украина – Сербия. Прогноз на матч от букмекеров: «Скорее всего, низовая ничья…»

Букмекеры.рфвчера в 11:03

Украина - Сербия: где смотреть матч

Евро-футбол.ру06 июня в 19:02

Ващук: надеюсь, Украина победит в матче с Сербией

Metaratings06 июня в 15:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини

Обновлено в 02:44
Политика

Программу углубления интеграции РФ и Белоруссии реализуют до 2023 года

Обновленная программа углубления интеграции в рамках Союзного государства РФ и Белоруссии будет рассчитана на период до 2022-2023 годов.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

«Не за что жалеть»: Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»

Блогер Лена Миро считает, что жалеть обманутую Ирину не стоит, ведь она этого просто не заслуживает.
Обновлено в 05:57
Политика

Делегация из стран ЕС прибыла в Крым

Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла в Крым, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на полуострове, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе

Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Журналисту Голунову предъявили обвинение

Обновлено в 05:54
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году

Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Политика

Познер отреагировал на задержание журналиста «Медузы»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал «Ридусу» сообщение о задержании в Москве специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в производстве и сбыте наркотиков.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

Голунов рассказал об условиях своего содержания и побоях полиции

Задержание Голунова: Голунова арестовали в Москве 6 июня.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Прыгнувший с Яхтенного моста подросток попал в больницу

Как рассказали в Главке полиции, 7 июня в 21:15 бригадой скорой помощи от дома № 72 по Приморскому проспекту с телесными повреждениями в тяжёлом состоянии, был госпитализирован гражданин 2003 года рождения.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Непале леопард убил девятилетнюю девочку

Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.
Обновлено в 04:24
Здоровье

Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на победу в суде

Ранее продюсер попал в больницу с отравлением средством для прочистки труб Роспотребнадзор может выдать предписания для изменения упаковки средства для прочистки труб, которым отравился продюсер Бари Алибасов, однако судебная перспектива иска к производителю находится под вопросом, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Обновлено в 06:12
Общество

Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Сейф, который работники канадского музея Vermilion Heritage пытались открыть без малого сорок лет, был открыт туристом с первого раза.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

В морском порту Петербурга реконструируют нефтяной терминал

В Большом порту «Санкт-Петербург» реконструируют существующие и создадут новые мощности по перевалке и хранению нефтепродуктов.
Обновлено в 03:26
Экономика

Чубайс: Россия перейдет на элекрокары позднее развитых стран

Переход на электромобили в России пройдет гораздо медленнее, чем в развитых странах. Об этом заявил на ПМЭФ глава Роснано Анатолий Чубайс.
Обновлено в 05:35
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Полиция изъяла в квартире журналиста «Медузы» 5 граммов кокаина

Столичная полиция обнаружила и изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Аксенов допустил досрочный запуск поездов на Крымском мосту

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока.
Обновлено в 04:52
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

В Москве автобус задавил мужчину во время замены колеса

Автобус насмерть задавил мужчину во время замены колеса на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:52
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Общество

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Авто

Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом

Обновлено в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сербия
Государство
Государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное