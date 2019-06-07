Ващук: надеюсь, Украина победит в матче с СербиейMetaratings 06 июня в 15:48

Будет весьма интересный матч Девятикратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо", обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук в интервью для Metaratings.ru поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации к Евро-2020 против сборной Сербии.

Ващук: надеюсь, Украина победит в матче с Сербией

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