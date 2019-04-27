Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободуРИА Новости 03:19

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони.
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RT публикует первое видео с Варварой Карауловой после её освобождения

RT на русском04:07

Самая известная вологодская заключенная Варвара Караулова вышла на свободу (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ru03:40

Варвара Караулова вышла на свободу из вологодской колонии

СеверИнформ05:34

Варвара Караулова покидает Вологду ближайшим поездом

КП - Вологда05:22

Отец Карауловой прокомментировал освобождение дочери из колонии по УДО

РИА Новости04:47

По словам отца осужденной бывшей студентки МГУ Карауловой, сегодня ее выпустили на свободу быстро и без проволочек

Эхо Москвы05:27

Вышедшая из колонии по УДО Варвара Караулова отказалась общаться со СМИ

Собеседник03:05
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Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

Обновлено в 04:09
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Спорт

Евгения Медведева: «Никогда не было мыслей бросить фигурное катание»

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что никогда не хотела уйти из спорта.
Обновлено в 04:59
Политика

Путин заявил о возможной упрощенной выдаче паспортов гражданам Украины

Москва думает над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и гражданам Украины.
Обновлено в 04:37
Политика

В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Определены самые уязвимые пароли

По подсчетам NCSC, самый уязвимый пароль, обладатели которого чаще всего становятся жертвами кибертак — «123456» (23,2 млн взломов по всему миру).
Обновлено в 05:09
Хоккей

Третьяк считает, что Малкину и Овечкину не стоит играть в одном звене в сборной России

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил мнение, что форвардам Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит выступать в одном звене на чемпионате мира.
Обновлено в 04:36
Культура

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено вчера в 07:12
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Футбол

Игроки «Болтона» отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Футболисты «Болтона» отказались выходить на оставшиеся матчи сезона в Чемпионшипе из-за невыплаты заработной платы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено вчера в 12:07
Общество

Власти сообщили причину закрытия кемеровского ТЦ «Лапландия»

Обновлено в 00:48
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Космос

Сибирские учёные обнаружили жизнь на Венере

Сибирские учёные сделали громкое заявление. Они обнаружили признаки жизни на Венере.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Космос

Предсказание Мессинга сбылось: астронавты МКС открыли портал в другое измерение

Космическое агентство давно ведет исследования по открытию космических порталов и похоже сегодня астронавты наконец то открыли портал в другое измерение, что вызвало за собой сбой оборудования станции.
Обновлено 25 апреля в 15:56
Технологии

Mail.Ru планирует запуск голосового помощника и «умной» колонки

Mail.Ru Group рассчитывает на запуск собственного голосового помощника "Маруся" уже к середине лета.
Обновлено вчера в 12:23
Кино

Россиянин покорил Эльбрус в честь финала «Мстителей»

Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.
Обновлено вчера в 12:29
Музыка

Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

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Происшествия

Третьего полковника ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд российской столицы в пятницу, 26 апреля, заключил под стражу бывшего сотрудника управления «К» ФСБ РФ полковника Андрея Васильева, которого обвиняют в хищении 490 миллионов рублей.
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Путин назвал приговор Бутиной беспределом

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой МИД РФ по поводу наказания для россиянки Марии Бутиной в США и назвал 18-месячный приговор беспределом.
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Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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