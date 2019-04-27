Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободуРИА Новости 03:19

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони.
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Варвара Караулова вышла на свободу

РИА Новости03:19

Завтра Варвара Караулова может быть освобождена из вологодской колонии

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Варвара Караулова, освобожденная условно-досрочно, сегодня утром покинула колонию в Вологде

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Самая известная вологодская заключенная Варвара Караулова вышла на свободу (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ru03:40

Вологодское управление ФСИН не стало обжаловать условно-досрочное освобождение Варвары Карауловой

СеверИнформвчера в 10:40
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

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В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
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В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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Актер из «Игры престолов» Иэн Макэлхинни объяснил популярность сериала

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В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
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Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер

Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
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Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
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Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
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Экономика

Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов

По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
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Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ

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Депутат Рады заявил об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы.
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Происшествия

Троих полковников ФСБ арестовали по подозрению в коррупции

Сумма ущерба оценивается в 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы заключил под стражу полковника ФСБ, бывшего сотрудника управления "К", Андрея Васильева, передает РИА Новости.
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В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

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