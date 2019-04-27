Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободуРИА Новости 03:19

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Варвара Караулова вышла из вологодской колонии по УДО

КП - Вологда06:46

Варвара Караулова вышла на свободу по УДО

РАПСИ08:09

Отец Карауловой прокомментировал освобождение дочери из колонии по УДО

РИА Новости04:47

Самая известная вологодская заключенная Варвара Караулова вышла на свободу (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ru03:40

Варвара Караулова вышла на свободу из вологодской колонии

СеверИнформ05:34

По словам отца осужденной бывшей студентки МГУ Карауловой, сегодня ее выпустили на свободу быстро и без проволочек

Эхо Москвы05:27

Вышедшая из колонии по УДО Варвара Караулова отказалась общаться со СМИ

Собеседник03:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Крыму

Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

После победы Абрамовой начался скандал. Пользователи соцсетей стали оставлять гневные комментарии и требовать пересчета голосов.
Обновлено в 03:02
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

В четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги ЦСКА одолел "Баскония", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено вчера в 09:30
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО

В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Политика

Песков пошутил про сон и рабочий график Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства.
Обновлено в 03:38
Технологии

IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей

IT-индустрию просят избавить человечество от интернет-зависимостей Состоявшаяся на минувшей неделе в Сан-Франциско конференция «Человечность: новая повестка дня для технологических компаний» собрала более 300 представителей IT-индустрии: руководителей компаний, ученых и экспертов.
Обновлено в 07:30
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Политика

Лукашенко и Путин обсудили поставку нефти

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.
Обновлено в 06:50
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Дагестане шесть человек пострадали от взрыва газа

Шесть человек получили телесные повреждения в результате взрыва бытового газа в Хасавюрте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дагестанского Министерства здравоохранения.
Обновлено в 03:40
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Почему Быстрицкая прятала от всех любимого мужа

Обновлено вчера в 15:07
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Гаджеты

Новый iPhone XR 2 может получить двойную камеру

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

Обновлено в 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное