Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободуРИА Новости 03:19
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони.
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Самая известная вологодская заключенная Варвара Караулова вышла на свободу (ВИДЕО)
Vologda-poisk.ru03:40
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