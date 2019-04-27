Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободуРИА Новости 03:19

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони.
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Отец Карауловой прокомментировал освобождение дочери из колонии по УДО

РИА Новости04:47

Самая известная вологодская заключенная Варвара Караулова вышла на свободу (ВИДЕО)

Vologda-poisk.ru03:40

По словам отца осужденной бывшей студентки МГУ Карауловой, сегодня ее выпустили на свободу быстро и без проволочек

Эхо Москвы05:27

Варвара Караулова вышла на свободу из вологодской колонии

СеверИнформ05:34

«Пока не осознаётся»: эксклюзивный комментарий Варвары Карауловой

RT на русском06:47

Варвара Караулова вышла из вологодской колонии по УДО

КП - Вологда06:46

Вышедшая из колонии по УДО Варвара Караулова отказалась общаться со СМИ

Собеседник03:05
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Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Музыка

Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»

По мнению телезрителей, итоги голосования выглядят так: Совесть 15,6% Совесть 27,9% Деньги 56,5% После того, как обнародовали итоги голосования в финале, Алсу и Микелла отключили комментарии в Инстаграме.
Обновлено в 04:43
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Обновлено в 06:45
Культура

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено вчера в 09:12
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Футбол

Адвокат Кокорина-младшего: прокурор может попросить 5 лет лишения свободы

Обновлено в 04:56
Политика

Путин рассказал, во сколько обойдется выдача паспортов жителям Донбасса

Российский лидер Владимир Путин заявил, что журналисты неверно посчитали затрату на выдачу российских паспортов украинским гражданам.
Обновлено в 05:33
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Обновлено в 06:54
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
Политика

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов

Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадал грудной ребенок

Три человека пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 04:33
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Кургинян объяснил, зачем Трамп предложил отказаться от ядерного оружия

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости ядерного разоружения являются началом пиара для будущих выборов, заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 апреля в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Зинаида Кириенко рассказала о последних днях жизни Элины Быстрицкой

Кириенко, коллега Быстрицкой по знаменитому "Тихому Дону", высказалась о смерти народной артистки СССР в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".
Обновлено вчера в 11:10
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

«Спартак» намерен расторгнуть контракт с Глушаковым

Обновлено в 06:44
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги

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Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
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Наука

Назван фактор, повышающий на 50% риск преждевременной смерти

Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
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Футбол

Салах установил рекорд по голам за «Ливерпуль»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Хаддерсфилд Таун», хозяева добились разгромной победы со счётом 5:0. В этой встрече 26-летний египетский футболист оформил дубль, таким образом доведя количество своих голов за «Ливерпуль» до 69 мячей.
Обновлено в 02:17
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Дело Варвары Карауловой
Уголовное дело по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности подразделения «Бадр» террористической организации Исламское государство. В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима.
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