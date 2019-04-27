Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободуРИА Новости 03:19

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони.
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Варвара Караулова вышла из вологодской колонии по УДО

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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