Общество
Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонииLenta.ru 16:51
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии. По ее словам, это была потасовка между заключенными.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых членов ИГ
В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Дмитрий Нагиев посчитал, что такой резонанс в сети стал ударом по репутации шоу.
Обновлено в 04:03
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Космос
На МКС выявили проблему с электроснабжением
Обновлено в 16:15
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Авто
Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами
Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел».
Обновлено в 11:38
Политика
Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»
Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Кино
Фестиваль «Кинотавр» объявил программу
Обновлено в 06:28
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы, и он приступил к работе
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из московского госпиталя имени Бурденко, куда его доставили в тяжёлом состоянии, и он уже приступил к работе.
Обновлено в 14:51
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество
На свадьбу во Львове гости пришли в нацистской форме
Во Львове на одну из свадеб гости пришли в нацистской военной форме.
Обновлено в 16:39
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Южнокорейский гигант Samsung выпустил 43-дюймовый телевизор, получивший название The Sero с вертикальной ориентацией.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel
Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Космос
Молодые звезды оказались «разрушителями» планет
Активные молодые звезды способны раскалить оболочку еще сильнее, из-за чего начинается отток газа.
Обновлено в 07:48
Общество
Глава Кузбасса осудил медсестер, голодавших из-за сокращения
Губернатор Кемеровской области единоросс Сергей Цивилев осудил медсестер акушерского отделения из Анжеро-Судженска, объявлявших голодовку из-за массового сокращения, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
В ООН сообщили, что в Италию из Ливии эвакуированы 146 беженцев
В понедельник в Италию из Ливии 146 беженцев были эвакуированы в рамках совместной операции властей этих стран и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Обновлено в 16:33
Здоровье
Роспотребнадзор: «Конкорд» не штрафовали за качество еды
По одной из ранних версий, причиной массового отравления могла стать некачественная продукция, поставленная в пищеблоки комбинатом питания «Конкорд».
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Польша заявила о будущем увеличении численности войск США в стране
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны.
Обновлено в 16:01