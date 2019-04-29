Общество

Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонииLenta.ru 16:51

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии. По ее словам, это была потасовка между заключенными.
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