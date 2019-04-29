Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонииГазета.Ru 18:03
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал. Девушка поделилась впечатлениями на пресс-конференции RT.
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