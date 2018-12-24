Политика

Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Коммерсантъ
09:54

Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США. Планируется, что преемник будет избран на следующем заседании совета директоров 27 декабря.
Коммерсантъ09:54
Маттиас Варниг
Моя задача выполнена. Принимая во внимание ожидаемое исключение компании из санкционного списка OFAC, мы оказались на новом этапе стратегического развития, которое затронет и совет директоров. Таким образом, именно сейчас настал оптимальный момент для смены председателя.
— Маттиас Варниг, немецкий тренерТелеканал 360° 10:03

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Глава совета директоров «Русала» ушел в отставку

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Маттиас Варниг
Немецкий тренер
Управляющий директор компании Nord Stream AG. Входит в советы директоров ряда российских государственных и частных компаний. Бывший сотрудник Министерства государственной безопасности ГДР.
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