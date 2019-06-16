Футбол

«Варианты есть»: Лодыгин не стал продлевать контракт с «Зенитом»78.ru вчера в 10:53

Вратарь Юрий Лодыгин покинет «Зенит» и станет свободным агентом. Об этом он сам рассказал Sport24. Голкипер также добавил, что у него есть варианты продолжения карьеры, а его главное желание — играть, а не сидеть на скамейке запасных.
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Лодыгин уйдет из «Зенита», «ПСЖ» продает Неймара, Салах отказал «Реалу». Трансферы и слухи дня

Sport24.ru03:00

«Зенит» не будет искать нового вратаря

Gazeta.SPbвчера в 14:54

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

ТАССвчера в 11:48

Медведев: «Зенит» не будет предлагать новый контракт Лодыгину

Чемпионатвчера в 12:58

Александр Медведев: «„Зенит“ сформировал вратарскую линию на сезон-2019/20»

Матч ТВвчера в 12:14

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Спорт-Экспрессвчера в 12:06

В «Зените» не будут искать замену Юрию Лодыгину

78.ruвчера в 14:31
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Происшествия

Обвинившей педагога в изнасиловании студентке грозит отчисление

Обновлено в 04:04
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Авто

Введение нового регламента правил автотюнинга отложили на год

Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля, они заработают с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:10
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика

В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»

В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество

Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию

Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено вчера в 10:08
Кино

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 18:24
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Экономика

Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:33
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

Обновлено в 03:39
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Происшествия

Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 02:45
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

В Польше разместят Командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку

Как сообщало EADaily, позже эту информацию опровергли в Донецке.
Обновлено в 03:54
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