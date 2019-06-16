Футбол
«Варианты есть»: Лодыгин не стал продлевать контракт с «Зенитом»78.ru вчера в 10:53
Вратарь Юрий Лодыгин покинет «Зенит» и станет свободным агентом. Об этом он сам рассказал Sport24. Голкипер также добавил, что у него есть варианты продолжения карьеры, а его главное желание — играть, а не сидеть на скамейке запасных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие
Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Авто
Введение нового регламента правил автотюнинга отложили на год
Правительство отложило на год введение новых правил легализации изменений в конструкции автомобиля, они заработают с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:10
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»
В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Общество
Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию
Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено вчера в 10:08
Кино
Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство банка "Восточный" об отмене обеспечительных мер, запрещающих банку проводить допэмиссию акций, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:33
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
Обновлено в 03:39
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 02:45
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше
В Польше разместят Командование войск США на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны Мариуш Блашак.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Штаб ООС назвал фейком информацию о продвижении ВСУ к Донецку
Как сообщало EADaily, позже эту информацию опровергли в Донецке.
Обновлено в 03:54