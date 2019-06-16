Футбол
«Варианты есть»: Лодыгин не стал продлевать контракт с «Зенитом»78.ru вчера в 10:53
Вратарь Юрий Лодыгин покинет «Зенит» и станет свободным агентом. Об этом он сам рассказал Sport24. Голкипер также добавил, что у него есть варианты продолжения карьеры, а его главное желание — играть, а не сидеть на скамейке запасных.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Происшествия
Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде
Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 59,16 копейки - до 72,1077 рубля, курс доллара уменьшился на 11,39 копейки - до 64,3187 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:45
Экономика
Биткоин установил годовой рекорд
Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Футбол
Алексеев стал главным тренером «Енисея»
«Енисей» объявил имя нового главного тренера команды. Им был назначен Александр Алексеев, который с 2011 года возглавлял молодежную команду.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Названа неожиданная причина возникновения ожирения у детей
Мерцание экрана телевизора или компьютера в детской спальне в ночное время ведёт к ожирению.
Обновлено в 01:10
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Происшествия
ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось
Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России
Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Футбол
Агент Неймара сделал предложение «Реалу» о переходе игрока в команду
Агент игрока Пини Захиви провел переговоры с «Барселоной» о возвращении 27-летнего футболиста, в каталонскую команду, также специалист предложил услуги форварда «Реалу».
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа
Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.
Обновлено в 04:41
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Cellebrite теперь может взламывать любые версии iPhone или iPad
Новая разработка специалистов способна не только взламывать новые iPhone и iPad с iOS 12.3, но также извлекать файлы из смартфонов под управлением Android.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Общество
Генпрокуратура насчитала 50 ошибок при формировании перечня учебников
Как отметили прокуроры, такое сокращение ФПУ говорит «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок».
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Кино
Сериал «Ангел-хранитель» на Первом канале: актеры, анонсы серий и трейлер
Обновлено 15 июня в 14:41
Происшествия
Голунов рассказал о первых часах своего задержания
Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу.
Обновлено в 03:49
Космос
Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске
На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи
"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года
Обновлено в 05:38
Общество
В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности
Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10