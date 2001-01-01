Варга: «Чалов обратил на себя внимание. Им интересуются в Англии»Бомбардир.ру 04:51

Футбольный агент Шандор Варга сообщил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов входит в список интересов английских клубов.

Спорт день за днем

Варга: «Чалов обратил на себя внимание. Им интересуются в Англии»

Спорт день за днем

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