Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45

с чего всё началось

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Политика Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Политика В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что хотел бы видеть американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако не знает, будет ли ему разрешено это сделать.

Футбол Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.

Гаджеты IPhone SE точно получит iOS 13 Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.

Общество Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.

Происшествия Шведский суд отказался заочно арестовывать Ассанжа Окружной суд Уппсалы в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика Елизавета II провела экскурсию для Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизвета II провела для Трампа и его супруги Меланьи экскурсию.

Политика Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.

Происшествия Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Общество О короткой рабочей неделе напомнил Роструд Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Экономика У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Политика Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

Здоровье Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.

Политика Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом» Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Экономика ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний ЦБ РФ обдумывает возможность получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать банкам заключать договоры с организациями, указанными в этом перечне.