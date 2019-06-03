Политика
Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархатаРБК 08:45
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам.Коммерсантъ11:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:00, Ашберн
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Обновлено вчера в 16:45
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
Обновлено в 14:00
Политика
Акции Apple падают на фоне данных о грядущей проверке Минюста
Акции Apple снизились после того, как стало известно о том, что американский Минюст собирается начать расследование в отношении компании.
Обновлено в 14:30
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Политика
В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что хотел бы видеть американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), однако не знает, будет ли ему разрешено это сделать.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Число погибших при разгоне лагеря оппозиции в Судане увеличилось до 12
Обновлено в 05:15
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Футбол
Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб
Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
IPhone SE точно получит iOS 13
Смартфоны iPhone 6s и более новые модели смогут обновиться до актуальной версии мобильной программной платформы от Apple, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:23
Общество
Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев
Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Шведский суд отказался заочно арестовывать Ассанжа
Окружной суд Уппсалы в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:28
Политика
Елизавета II провела экскурсию для Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизвета II провела для Трампа и его супруги Меланьи экскурсию.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Политика
Помпео надеется на исключение России из энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Европа организует энергопоставки без связи с Россией.
Обновлено в 17:14
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Происшествия
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Общество
О короткой рабочей неделе напомнил Роструд
Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика
У доктора не болит: Росстат обнаружил быстрый рост зарплат медиков
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 17:02
Политика
Россию приглашают принять участие в заседании ПАСЕ
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Детское здравоохранение модернизуют в Тульской области
Сегодня на еженедельном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждалась модернизация детского здравоохранения в регионе.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Политика
Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Экономика
ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний
ЦБ РФ обдумывает возможность получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать банкам заключать договоры с организациями, указанными в этом перечне.
Обновлено в 18:05
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36