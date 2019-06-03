Политика

Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовалоGazeta.SPb 15:18

Своим мнением Константинопольский патриарх поделился во время встречи с украинскими журналистами в Стамбуле.
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с чего всё началось
Филарет никогда не был и не является главой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), говорится в обращении
 Вселенского патриарха Варфоломея к украинским журналистам.
Коммерсантъ11:01

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Патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

Коммерсантъ11:01

Патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат никогда не существовал

Газета.Ru10:13

Вселенский патриарх отверг существование киевских раскольников

Lenta.ru07:41

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

РБК08:45

Раскольник Филарет не был и не будет патриархом, заявил Варфоломей

РИА Новости07:29

Варфоломей признал, что Киевского патриархата никогда не существовало

ТАСС06:49

Раскол и смута у раскольников: кто победит на Украине?

Украина.ру00:15
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Общество

Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями

Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Футбол

Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика

Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Гаджеты

Apple закрывает приложение iTunes

ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 13:02
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Гаджеты

Apple рассказала об обновлениях Watch

Apple в ходе конференции WWDC 2019 раскрыла обновления, которые ждут пользователей Apple Watch в прошивке WatchOs 6.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына

Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» и супруга экс-короля Малайзии, родила сына.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Власти Марокко задержали радикалов, готовивших теракты

По данным местной разведки, радикалы готовили теракты на территории королевства.
Обновлено в 10:39
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:41
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Гаджеты

Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей

Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.
Обновлено в 11:06
Наука

Ученые: Печень может «видеть» свет

Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено в 08:48
Игры

[E3 2019] Выход из анабиоза в новом тизере Outriders от Square Enix

Игру представят на Е3 В течение мая компания Square Enix в Twitter тизерила новый проект Outriders, публикуя записи бортового журнала корабля «Флорес», которым командует капитан Саймон Би Арчен.
Обновлено в 14:01
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
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