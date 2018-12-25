Политика
Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко «много конфет и шоколада».
RT на русскомвчера в 23:13
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Патриарх Варфоломей рассказал детям, что взял с Порошенко конфеты за «автокефалию»
Газета.Ruвчера в 16:24
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Политика
Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Политика
В Украине увидели раздражитель для Запада
Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту
Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Американская торговая палата оценила активность компаний США в России
Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.
Обновлено в 01:36
Политика
В УПЦ заявили, что «новой церкви» Украины юридически не существует
"Новой церкви" Украины не существует ни юридически, ни канонически, единственная законная церковь в стране – каноническая УПЦ, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов.
Обновлено в 01:26
Политика
Марии Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере
Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков сообщил, что россиянке Марии Бутиной в очередной раз продлен срок содержания в одиночной камере в американской тюрьме.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Ляшко прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал о лишённых права принимать участие в выборах переселенцах.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Шойгу заявил о превосходстве российской армии над всеми армиями мира
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
В посольстве РФ ответили на слова Терезы Мэй о «российском вторжении»
В посольстве подчеркнули, что ни разу не получали никаких претензий насчет нарушений воздушного пространства или территориальных вод Великобритании со стороны России.
Обновлено вчера в 20:39