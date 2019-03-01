Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения украинской церквиАргументы и Факты вчера в 19:10
Константинопольский патриарх назвал подобные действия бесполезными Константинопольский патриархат отказался выносить на всеправославный уровень украинский церковный вопрос, сообщает РПЦ со ссылкой на ответ патриарха Варфоломея на соответствующее письмо антиохийского патриарха Иоанна.
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Патриарх Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения украинской темы
Интерфакс Религиявчера в 13:55
Константинополь отказался обсуждать украинский раскол на всеправославном уровне
Взгляд.рувчера в 14:32
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