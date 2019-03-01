Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на УкраинеРБК вчера в 16:53

с чего всё началось

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне. Подобную дискуссию он назвал бесполезной. Такую точку зрения он выразил в письме предстоятелю Антиохийской православной церкви Иоанну.

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

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