Футбол
«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)Советский спорт 04:07
Динамо опубликовало ролик к матчу 21-го тура премьер-лиги с Локомотивом. На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.
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Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Автоспорт
В квалификации «Формулы-1» может появиться четвертый сегмент
Руководство и стратегическая группа "Формулы-1" обсудили идею перехода к квалификации, состоящей из четырех сегментов.
Обновлено в 12:00
Культура
Путин сделал Пореченкова народным артистом
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста России актеру театра и кино Михаилу Пореченкову.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском
Столкнувшиеся автобус и троллейбус затруднили движение на Невском проспекту, в сторону площади Восстания.
Обновлено в 13:17
Технологии
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено в 13:39
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
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Происшествия
WSJ: самописцы показали, что на эфиопском «Боинге» сработала MCAS
"Во время встречи на высшем уровне в Управлении гражданской авиации США (FAA) в четверг у следствия возник консенсус, пояснил один из этих источников, и есть явное указание на то, что автоматическая система, называемая MCAS, сработала в обоих случаях – в самолете Ethiopian Airlines в начале этого месяца, и в самолете a Lion Air в Индонезии пятью месяцами ранее", - пишет издание.
Обновлено в 11:41
Общество
Россия может упростить правила въезда для тургрупп из Китая
Россия планирует снизить требования к числу человек в составе тургрупп, приезжающих из Китая в рамках безвизовых краткосрочных поездок.
Обновлено в 12:56
Политика
В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента
Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины
Обновлено в 09:58
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено в 07:40
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова
Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 10:35
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Футбол
На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей
Стадион «Калининград», построенный для проведения матчей ЧМ-2018, получит дополнительное финансирование на реконструкцию.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Ксения Собчак предложила свою программу перемен для Санкт-Петербурга
Первым делом Собчак предлагает поменять команду и стиль власти.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Энергетика
«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»
"Газпром" и "Русгаздобыча" официально объявили о своем решении строить комплекс по переработке этансодержащего газа и по производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе города Усть-Луга в Ленинградской области.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Катя Кищук полностью разделась для Instagram
Сегодня Екатерина опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена полностью обнаженной.
Обновлено в 12:21
Происшествия
«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»
Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:37