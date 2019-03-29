Футбол

«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)Советский спорт 04:07

Динамо опубликовало ролик к матчу 21-го тура премьер-лиги с Локомотивом. На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.
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«Сними варежки». Горячий видеоанонс матча «Динамо» - «Локомотив»

Pravda.Ru04:59

«Динамо» выпустило ролик к матчу с «Локо», обыграв цитату Семина про варежки

Sportbox.RU04:31

«Динамо» выпустило ролик к матчу с «Локо», обыграв цитату Семина про варежки

Матч ТВ04:31

«Варежки сними»: «Динамо» выпустило горячий анонс матча с «Локомотивом»

РИА Новости04:48

«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)

Советский спорт04:07

"Варежки сними!" Жаркое промо матча "Динамо" - "Локомотив"

Спорт-Экспресс03:46

«Варежки сними!» «Динамо» представило горячий анонс с пометкой 18+ к матчу с «Локомотивом»

Sport24.ru03:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
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"Во время встречи на высшем уровне в Управлении гражданской авиации США (FAA) в четверг у следствия возник консенсус, пояснил один из этих источников, и есть явное указание на то, что автоматическая система, называемая MCAS, сработала в обоих случаях – в самолете Ethiopian Airlines в начале этого месяца, и в самолете a Lion Air в Индонезии пятью месяцами ранее", - пишет издание.
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Россия может упростить правила въезда для тургрупп из Китая

Россия планирует снизить требования к числу человек в составе тургрупп, приезжающих из Китая в рамках безвизовых краткосрочных поездок.
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В Алжире применили водомёты для разгона демонстрации против президента

Полиция Алжира 29 марта применила водомёты и слезоточивый газ в попытке разогнать сотни тысяч демонстрантов, которые вышли на улицы столицы североафриканской страны с требованием о немедленной отставке президента Абдельазиза Бутефлики, передаёт агентство Reuters.
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На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
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Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

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Как умирала Жанна Фриске, рассказала Ольга Орлова

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
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На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей

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«Детский мир» в центре Москвы проверяют после угрозы «минирования»

Правоохранители приступили к проверке всех помещений Центрального детского магазина в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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Дмитрий Булыкин
Российский футболист
Российский футболист, общественный деятель, нападающий. Выступал в таких клубах, как московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс».
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