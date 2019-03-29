«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)Советский спорт 04:07

Динамо опубликовало ролик к матчу 21-го тура премьер-лиги с Локомотивом. На видео с пометкой 18+ вспоминаются известные слова бывшего главного тренера Динамо Юрия Семина, который в 2006 году, выпуская на замену нападающего Дмитрия Булыкина, крикнул ему: Варежки сними.

«Варежки сними». «Динамо» представило ролик к матчу с «Локомотивом» с пометкой «18+» (видео)

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