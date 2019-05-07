Футбол

Варди признан лучшим игроком апреля в АПЛСпорт-Экспресс 06:24

Нападающий "Лестера" Джейми Варди получил награду лучшего игрока апреля в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports. 32-летний англичанин провел четыре матча в составе "лис" в апреле и забил в них пять голов.
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Форвард «Лестера» Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

РИА Новости07:32

Варди – лучший игрок апреля в АПЛ

Sports.ru07:45

АПЛ назвала имя лучшего футболиста апреля

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Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

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Спорт-Экспресс06:24

Форвард «Лестера» Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Sport24.ru07:29
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Общество

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Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
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Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве

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Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

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Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
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Обновлено в 04:48
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Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
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Шипулин рассказал, как ему предлагали принимать допинг

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как биатлонисты могут попасть в ситуации, связанные с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:29
Общество

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В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Экономика

Рынок новых мотоциклов в России вырос на 90%

С января по март 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 958 единиц.
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МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

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Обновлено в 07:39
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Платформа iOS 13 получит темную тему и функцию родительского контроля

Следующая версия мобильной платформы iOS 13 получит темную тему, новый спящий режим и функцию родительского контроля.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Хоккей

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
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«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

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Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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Происшествия

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Треть жителей России испытывают удовлетворение от арестов чиновников

Более 30 % россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве и коррупции.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
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Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

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Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
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Правящая партия Турции выдвинула кандидата на пост мэра Стамбула

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
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Джейми Варди
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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