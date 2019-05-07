Футбол
Варди признан лучшим игроком апреля в АПЛСпорт-Экспресс 06:24
Нападающий "Лестера" Джейми Варди получил награду лучшего игрока апреля в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports. 32-летний англичанин провел четыре матча в составе "лис" в апреле и забил в них пять голов.
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Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Обновлено в 05:28
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Появилось новое видео авиакатастрофы в Шереметьеве
В Сети появилось новое видео авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Обновлено в 05:39
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети
На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Спорт
Шипулин рассказал, как ему предлагали принимать допинг
Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как биатлонисты могут попасть в ситуации, связанные с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:29
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Экономика
Рынок новых мотоциклов в России вырос на 90%
С января по март 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 958 единиц.
Обновлено в 07:08
Финансы
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Платформа iOS 13 получит темную тему и функцию родительского контроля
Следующая версия мобильной платформы iOS 13 получит темную тему, новый спящий режим и функцию родительского контроля.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Хоккей
КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата на сезон-2019/20
Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов на сезон-2019/20, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 07:03
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Политика
Треть жителей России испытывают удовлетворение от арестов чиновников
Более 30 % россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве и коррупции.
Обновлено в 06:25
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Политика
Правящая партия Турции выдвинула кандидата на пост мэра Стамбула
Накануне ЦИК Турции принял решение отменить итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, повторные выборы назначены на 23 июня.
Обновлено в 06:56
Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26