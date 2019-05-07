Футбол

Варди признан лучшим игроком апреля в АПЛСпорт-Экспресс 06:24

Нападающий "Лестера" Джейми Варди получил награду лучшего игрока апреля в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports. 32-летний англичанин провел четыре матча в составе "лис" в апреле и забил в них пять голов.
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Форвард «Лестера» Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

РИА Новости07:32

Варди признан игроком месяца в АПЛ

Чемпионат07:14

АПЛ назвала имя лучшего футболиста апреля

Матч ТВ07:24

Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Советский спорт07:17

Форвард «Лестера» Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Sport24.ru07:29

Варди признан лучшим игроком апреля в АПЛ

Спорт-Экспресс06:24

Варди – лучший игрок апреля в АПЛ

Sports.ru07:45
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Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Футбол

Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:24
Происшествия

ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.
Обновлено в 09:20
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:16
Общество

В Москве к 9 мая возложили цветы не дожившему до ВОВ маршалу

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Музыка

Арбенина выпустила новый клип о покушении на себя

Сюжет основан на реальных событиях. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выпустила новый клип на песню "Рингтоном".
Обновлено в 09:47
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Обновлено в 05:32
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Меган Маркл разрешили назвать сына любимым именем

Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.
Обновлено в 09:12
Общество

Суд отклонил иск инвалида к Бузовой и Баскову

Обновлено в 07:20
Происшествия

В Москве при пожаре в гаражах погиб человек

Обновлено в 09:21
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

В Британии Ассанжа 1 мая приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
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Шоу-бизнес

Станислав Садальский встал на сторону бывшего мужа Тины Канделаки

Садальский пишет, что инициатором того развода была как раз Тина Канделаки. Тогда телеведущая назвала причиной разрыва сложный возраст.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок

Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Екатеринбурге полиция спасла ребёнка из квартиры, залитой кипятком

Лопнула батарея, и помещение стремительно стало заливать кипятком.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
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Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
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Джейми Варди
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Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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