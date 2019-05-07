Варди признан лучшим игроком апреля в АПЛСпорт-Экспресс 06:24

Нападающий "Лестера" Джейми Варди получил награду лучшего игрока апреля в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports. 32-летний англичанин провел четыре матча в составе "лис" в апреле и забил в них пять голов.

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Происшествия ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.

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Политика На Украине избрали главу антикоррупционного суда В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.

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Музыка Арбенина выпустила новый клип о покушении на себя Сюжет основан на реальных событиях. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выпустила новый клип на песню "Рингтоном".

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Армия и оружие Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения.

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