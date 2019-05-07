Футбол
Варди признан лучшим игроком апреля в АПЛСпорт-Экспресс 06:24
Нападающий "Лестера" Джейми Варди получил награду лучшего игрока апреля в английской премьер-лиге, сообщает Sky Sports. 32-летний англичанин провел четыре матча в составе "лис" в апреле и забил в них пять голов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Футбол
Годин объявил об уходе из «Атлетико»
Обновлено в 07:24
Происшествия
ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.
Обновлено в 09:20
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено в 10:16
Общество
В Москве к 9 мая возложили цветы не дожившему до ВОВ маршалу
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов
Обновлено в 08:34
Музыка
Арбенина выпустила новый клип о покушении на себя
Сюжет основан на реальных событиях. Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина выпустила новый клип на песню "Рингтоном".
Обновлено в 09:47
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл разрешили назвать сына любимым именем
Оказалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут назвать малыша любимым именем, так как у них не ограничен выбор, потому что их наследник не стоит в начале очереди на престол.
Обновлено в 09:12
Общество
Суд отклонил иск инвалида к Бузовой и Баскову
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Москве при пожаре в гаражах погиб человек
Обновлено в 09:21
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме
В Британии Ассанжа 1 мая приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Станислав Садальский встал на сторону бывшего мужа Тины Канделаки
Садальский пишет, что инициатором того развода была как раз Тина Канделаки. Тогда телеведущая назвала причиной разрыва сложный возраст.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок
Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Екатеринбурге полиция спасла ребёнка из квартиры, залитой кипятком
Лопнула батарея, и помещение стремительно стало заливать кипятком.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей
Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42