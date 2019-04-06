Футбол
Варди обогнал Линекера по количеству голов за «Лестер»Спорт-Экспресс 13:22
Нападающий "Лестера" Джейми Варди, который отметился дублем в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (4:1), обогнал экс-форварда "лис" Гари Линекера по количеству голов за клуб. 32-летний англичанин на текущий момент забил 104 гола за "Лестер".
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