Варди обогнал Линекера по количеству голов за «Лестер»Спорт-Экспресс 13:22

Нападающий "Лестера" Джейми Варди, который отметился дублем в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (4:1), обогнал экс-форварда "лис" Гари Линекера по количеству голов за клуб. 32-летний англичанин на текущий момент забил 104 гола за "Лестер".

Варди обогнал Линекера по количеству голов за «Лестер»

Шоу-бизнес Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.

Шоу-бизнес Симоньян рассказала о перенесенной свадьбе и двух инфарктах у Кеосаяна Симоньян удалось сделать не просто головокружительную, а сказочную карьеру, ведь мало кто может похвастать тем, что стал главой крупного телеканала в 25 лет.

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.

Политика Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.

Политика Супрун усомнилась в результатах анализов Зеленского и Порошенко Как писал News.ru, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский попал в курьёзную ситуацию из-за даты, указанной на бланке с результатами анализов на наркотики и алкоголь.

Космос Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Политика Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Наука Американцы разработали складную носимую роборуку Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.

Культура Патриарх Грузии назвал Данелию великим русским и грузинским кинорежиссером Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнование в связи со смертью Георгия Данелия отметив, что он был и русским, и грузинским великим кинорежиссером, который оставил "неизгладимый след в истории искусства".

Политика G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдуму необходимо наделить правом как минимум участвовать в консультациях и вносить президенту свои предложения по составу правительства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Любовь Успенская стала номинантом премии «Жара»: в ботфортах и шортах На церемонии присутствовали и другие звезды российского шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Ани Лорак, группы Ленинград и другие.

Политика Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.

Происшествия Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.