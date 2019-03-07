Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»РБК 01:53

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.

Происшествия В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.

Общество Госдума приняла закон о фейковых новостях В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.

Общество ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.

Происшествия Безработная из-за долгов «заказала» экс-замминистра ЖКХ Подмосковья "По версии следствия, в феврале 2019 года у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого, в связи с образованием перед ним долга в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.

Политика Госдума расширила основания для отсрочки от армии Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.

Экономика Абрамович продал ВТБ 20% акций «Первого канала» "ВТБ Капитал" выкупил у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей предпринимателю Роману Абрамовичу, 20% акций "Первого канала", сделка закрыта в среду, сообщил "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин.

Политика Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.

Армия и оружие Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД Конгресс США опубликовал законопроект о запрете использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за дохода — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.

Политика Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.

Происшествия На Чукотке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании "Аврора" при приземлении на аэродроме "Купол" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Спорт Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.

Политика Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.

Политика В Новороссийске задержали несколько граждан США В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика «Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.

Политика Владимир Зеленский сообщил о возбуждении против него уголовного дела Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обвинил власти в давлении и сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

Происшествия Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.

Политика В Греции освободили задержанного по запросу Украины россиянина В Греции освобождён российский гражданин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Об этом заявил адвокат Яннис Рахиотис.

Футбол Экс-тренер «Реала» подал в суд на клуб Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги подал в суд на клуб, сообщает AS.