Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»РБК 01:53
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
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Политика
Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление государства
Государственная дума в четверг приняла закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, человеческое достоинство.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии
Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский заявил, что против него возбудили уголовное дело на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны завели против него уголовное дело, и обвинил их в давлении.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом
Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Политика
Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Обновлено в 03:31
Общество
ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта
Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Безработная из-за долгов «заказала» экс-замминистра ЖКХ Подмосковья
"По версии следствия, в феврале 2019 года у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого, в связи с образованием перед ним долга в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:52
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Политика
Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД
Конгресс США опубликовал законопроект о запрете использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых
Басманный суд Москвы до 6 мая заключил под стражу метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева, подозреваемого по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын - сенатор от КЧР Рауф Арашуков.
Обновлено в 04:39
Политика
«Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple
Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.
Обновлено в 03:59
Политика
Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме
Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Лопетеги хочет отсудить у «Реала» 28 миллионов евро
Лопетеги требует от «Реала» за расторжение контракта выплаты 28 миллионов евро – суммы, которую он должен был получить по условиям трехлетнего соглашения, заключенного летом 2018 года.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии
Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На Чукотке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании "Аврора" при приземлении на аэродроме "Купол" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 01:36
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за дохода — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В Алтайском крае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
Два человека погибли и двое пострадали, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:35
Политика
Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах
Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 03:26
Политика
В Новороссийске задержали несколько граждан США
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Кино
«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»
Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы
Китай увеличил валютные резервы в феврале до $3,09 трлн
Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, по состоянию на конец февраля немного выросли и составили $3 трлн 90,18 млрд, увеличившись на $2,26 млрд (менее чем на 0,1%) по сравнению с концом января, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР.
Обновлено в 04:07
Спорт
Биатлонист Иванов победил в гонке преследования на Универсиаде
Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золото в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:41