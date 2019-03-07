Экономика
Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»РБК 02:18
Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
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Политика
Зеленский заявил о возбуждении против него уголовных дел
Кандидат на пост президента Украины и лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о том, что власти страны готовят против него ряд провокаций, среди которых - возможное возбуждение уголовного дела по факту ДТП 2002 года и установку его предвыборных билбордов на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Экс-главу Нижнего Новгорода приговорили к 10 годам колонии
Нижегородский районный суд в четверг, 7 марта, приговорил экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам колонии за в получение взятки в особо крупном размере, а также соучастие в похищении человека и пособничество в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 06:51
Футбол
Головин рассказал об адаптации в «Монако»
Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.
Обновлено в 07:36
Политика
В Новороссийске задержали несколько граждан США
В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Трамп назвал главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»
Президент США Дональд Трамп в ходе заседания консультативного совета по кадровой политике назвал главу корпорации Apple Тима Кука "Тимом Эпплом".
Обновлено в 04:56
Политика
Госдума расширила основания для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Транспорт
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Уровень загруженности дорог в Москве достиг восьми баллов к 13:00 в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Обновлено в 05:22
Политика
Доктрину продовольственной безопасности РФ скорректируют из-за санкций
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в этом году из-за изменения социально-экономического состояния страны и санкций, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Обновлено в 06:25
Политика
Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме
Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Экономика
Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018
Траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб. 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Что бы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику необходимо было оформить Fan ID, – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами.
Обновлено в 06:39
Общество
Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Политика
Тимошенко подписала письменное обязательство вернуть Крым Украине
Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство перед гражданами страны по выполнению программы под названием "Новый курс Украины", с которой она баллотируется на пост главы государства.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра
«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Индийские СМИ сообщили о пытках пленного пилота в Пакистане
Пакистанские власти пытали сбитого над Кашмиром и взятого в плен пилота ВВС Индии Абхинандана Вартхамана, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:59
Политика
Захарова прокомментировала инцидент с российским дипломатом в Чехии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя непропуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно.
Обновлено в 05:38
Экономика
Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»
Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика
Похищенного в Сирии дагестанского мальчика доставят в Грозный
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами
Ежемесячные выплаты для опекунов детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы с 1 июля 2019 года вырастут до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 07:01
Спорт
Глава СБР опроверг информацию о возможном недопуске биатлонистов на ЧМ
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о том, что некоторым членам сборной России грозит недопуск на чемпионат мира в Швеции.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Екатеринбурге частично обрушилась стена жилого дома
В Екатеринбурге со стены жилого дома на улице Юмашева осыпалась часть кирпичей. Пострадали машины, припаркованные возле здания.
Обновлено в 05:44
Экономика
Вьетнамское предприятие расширит производство в Волоколамске
Корпорация TH True Milk специализируется на создании молочных предприятий полного цикла — от производства кормов и выращивания коров до производства и реализации молока.
Обновлено в 07:22
Политика
Медведев изменил алгоритм рассмотрения поправок к законопроектам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев изменил процедуру рассмотрения поправок правительства к законопроектам.
Обновлено в 06:05
Футбол
Кокорин поведал о проблемах со здоровьем: больно ходить
Обновлено в 06:01
Политика
В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Конструкторы установили санузел в танке «Армата»
Танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе «Армата», санузлами.
Обновлено в 01:15