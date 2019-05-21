Футбол

Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru вчера в 13:33

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Варан заявил, что останется в «Реале» в следующем сезоне

Матч ТВвчера в 15:10

Варан рассказал о своем будущем в «Реале»

Спорт-Экспрессвчера в 13:41

Варан: в следующем сезоне я буду в «Реале». Вы ещё увидите лучшего Варана

Чемпионатвчера в 14:13

Варан рассказал о своем будущем в «Реале»

Soccer.ruвчера в 13:58

Варан заявил о намерении остаться в «Реале»

Sport24.ruвчера в 13:33

Варан планирует остаться в «Реале»

Советский спортвчера в 15:07

Рафаэль Варан: «Я остаюсь в „Реале“»

Sports.ruвчера в 13:54
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Экономика

АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского о выборах

Верховная рада отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Общество

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Авто

Toyota выпустит новый компактный кроссовер

Компания Toyota готовит к выпуску новый компактный кроссовер, который встанет на ступень ниже модели C-HR.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора

Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

США подозревают Сирию в применении химического оружия

По словам Ортагус, предполагаемое нападение было частью ожесточенной военной кампании, нарушающей режим прекращения огня в регионе Идлиб.
Обновлено в 03:55
Авто

Раскрыта внешность нового Opel Corsa

В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Политика

Совфед одобрил законопроект о посещении пациентов в реанимации

Совет Федерации в ходе заседания одобрил законопроект, которым предлагается разрешить родственникам посещать близких в реанимации и палатах интенсивной терапии.
Обновлено в 06:58
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Китай высоко оценил российские системы РЭБ

Обновлено в 04:50
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Италии задержали уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

20 мая в Италии по международному ордеру от России задержали бизнесмена Андрея Смышляева, экс-владельца сети шинных магазинов «Таганка».
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились

Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Общество

Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти

Обновлено вчера в 05:36
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

Обновлено в 06:14
Космос

Ребята учатся летать

Предназначены они не только для ребят, увлеченных исследованиями Вселенной.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Подростка, устроившего поджог церкви в Карелии, признали невменяемым

Обновлено в 07:11
Политика

Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Политика

ВВС запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Обновлено в 04:45
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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