Футбол
Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru вчера в 13:33
Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны
При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.
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