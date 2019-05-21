Футбол

Варан заявил о намерении остаться в «Реале»Sport24.ru вчера в 13:33

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подчеркнул, что рассчитывает начать следующий сезон в мадридском клубе. 26-летний француз, выступающий за «Реал» с 2011 года, провел в уходящем сезоне 43 матча и забил 2 гола.
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Рафаэль Варан
Французский футболист
Французский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Франции. Центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника или свободного защитника. Чемпион мира 2018 года.
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